İklimlendirme sektörü yeni talepler için çalışmalarını hızlandırdı

AA

Şanal, AA muhabirine, iklimlendirme sektörünün ihracatını artırarak, dış ticaret fazlası vermeyi amaçladığını söyledi.

Geçen yıl 4,7 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektörde, ihracatçısının kilogram başına katma değerinin 4,4 dolar olduğunu bildiren Şanal, sektörün dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 1 seviyelerinde bulunduğunu, bunu yüzde 1,5 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şanal, 175 ülkeye ihracat yapan sektörün, küresel değer zincirine entegre olarak katma değer üreten bir modelle yoluna devam ettiğini anlatarak, "Tüm bu gelişmeler ve Türkiye'nin jeopolitik konumu sayesinde sektör, Avrupa'nın üretim üssü konumuna geldi. Son yıllarda yabancı sermaye yatırımları arttı. Türkiye, split klimadaki üretim kapasitesiyle Avrupa pazar lideri, radyatör ve havlupan ihracatında dünya lideri. Soğutma, tesisat, yalıtım ve havalandırma gibi ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi hedefliyor." diye konuştu.

İklimlendirme sektörünün ihracatının büyük kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığını belirten Şanal, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Irak'ın ilk beşte olan ülkeler olduğunu bildirdi.

Bu yıl Kovid-19'un etkisiyle dünya genelinde ticarette daralma yaşandığını anımsatan Şanal, "21 Eylül itibarıyla sektörümüzün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4'lük bir kayıpla yaklaşık 3,1 milyar dolar oldu. Düşüşteki bu oran, yüzde 11,5'lik Türkiye ortalamasının oldukça altında. Yılın 2. çeyreğinde görülen yüksek daralma etkisini yitirmeye başladı. 1-21 Eylül aralığındaki ihracatımızı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 5,2 artışımız var. Yine aynı dönemde ülkemiz ihracatındaki artış oranı ise yüzde 1,6 mertebesinde. Toparlanmanın başladığı ve ikinci bir dalga yaşanmaması durumunda göstergelerin yukarı hareketini sürdüreceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şanal, yaşanan Kovid-19 sürecinin sektör adına oluşabilecek yeni virüsal tehditlere karşı iklimlendirme sistemlerinde yeni dizaynların ve yüzde 100 taze havalı iklimlendirme sistemlerin kullanımının artacağını gösterdiğini vurgulayarak, "Sektör olarak bu gelişmeler yakından takip edilerek yeni ürün geliştirme hazırlıkları yapılıyor." dedi.

Sektörün yeni dönemde Ar-Ge ve inovasyon alanında yatırımlarını artıracağını belirten Şanal, şunları kaydetti:

"Çevre odaklı, sağlık ve hijyen merkezli ürün ve hizmet çeşitliliği artacak. Doğru satıcı ve alıcı için online fuar gibi organizasyonlar ön plana çıkacak. Yurt dışı hedeflemeli reklamlar ve iletişim faaliyetleri artacak. İSİB, bu yıl ilk sanal heyet organizasyonunu eylülde Kazakistan'a yaptı. Bu yıl içinde Katar, Etiyopya, Ukrayna ve Kolombiya'ya yönelik sanal ticari heyetler devam edecek."