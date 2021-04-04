Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşamİklimlendirme sektöründen 3 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat
ABONE OL

İklimlendirme sektöründen 3 ayda 1.4 milyar dolarlık ihracat

Geçen ay 547 milyon 44 bin dolarlık ihracata imza atan iklimlendirme sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 393 milyon dolarlık ihracat yaptı. En çok ihracat yapılan ülke 54 milyon 789 bin dolarla Almanya olurken, Almanya'yı, 45 milyon 257 bin dolarla Birleşik Krallık, 30 milyon 984 bin dolarla İtalya, 22 milyon 889 bin dolarla Fransa ve 22 milyon 496 bin dolarla Polonya izledi. Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen ay toplam 165 ülkeye ürün sattı

İklimlendirme sektöründen 3 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat
AA

Türkiye iklimlendirme sanayisi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,1 artışla 547 milyon 44 bin dolarlık ihracat yaparken, ilk çeyrekte 1 milyar 393 milyon 256 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon 412 bin dolara çıktı.

Mart ayında Türkiye'nin toplam ihracatından iklimlendirme sektörünün aldığı pay yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Geçen yılın mart ayında 396 milyon 9 bin dolarlık dış satıma imza atan iklimlendirme sanayisi, bu yılın aynı döneminde 547 milyon 44 bin dolar ihracat gerçekleştirerek yüzde 38,1'lik artış kaydetti. Sektörün bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı ihracat da yüzde 21,7'lik artışla 1 milyar 393 milyon 256 bin dolar seviyesine yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke, 54 milyon 789 bin dolarla Almanya olarak belirlendi.

Almanya'yı, 45 milyon 257 bin dolarla Birleşik Krallık, 30 milyon 984 bin dolarla İtalya, 22 milyon 889 bin dolarla Fransa ve 22 milyon 496 bin dolarla Polonya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Özbekistan, Irak, Romanya, İspanya ve Rusya oldu.

İklimlendirme sanayisinde geçen ay en çok ihracat yapan şehir, 207 milyon 877 bin dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 77 milyon 461 bin dolarla Manisa, 55 milyon 926 bin dolarla Kocaeli, 39 milyon 449 bin dolarla İzmir ve 30 milyon 454 bin dolarla Bursa izledi.

165 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen ay 165 ülkeye ihracat yaptı. Sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında Avrupa ülkelerinin yoğunlukta olması dikkati çekti.

Sektörün mart ayında yaptığı toplam dış satımın 246 milyon 623 bin dolarlık kısmını AB ülkelerine yapılan ihracat oluştururken, bu oran toplam ihracatın yüzde 45'i olarak kayıtlara geçti.

AB ülkeleri grubunu 77 milyon 616 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri takip etti. Diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat 64 milyon 754 bin dolar, Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat 53 milyon 471 bin dolar ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat 43 milyon 719 bin dolar seviyesinde kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

THY, Türkistan’a uçuş başlatmayı planlıyor
İŞ-YAŞAMTHY'den Türkistan’a direk uçuş
Emekliler, kamuya ait eğitim ve sosyal tesislerinden bu yıl ücretsiz yararlanmak istiyor
İŞ-YAŞAMEmeklilerden ücretsiz sosyal tesis talebi
Türkiye, ilk çeyrekte en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı
İŞ-YAŞAMİhracatta ilk çeyreğin lideri Almanya
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen ilk çeyrekte 4.7 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMHazır giyim ihracatına "maske"li destek
İlk çeyrekte en fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ürün sattı
İŞ-YAŞAMKomşulardan 4.3 milyar dolarlık gelir
Türkiye'deki havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi
İŞ-YAŞAMHavalimanlarında yeni dönem
Bakan Pekcan: 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçiriyoruz
İŞ-YAŞAMİhracatta transit işlemleri kolaylaşıyor
EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
İŞ-YAŞAMEPDK'dan 16 yeni üretim lisansı
Milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sırasında 4 trilyon dolar arttı
İŞ-YAŞAMKorona sürecinde servetlerine servet kattılar
İhracatta son 7 ayın 6'sında rekor kırıldı
İŞ-YAŞAMİhracatta son 7 ayın 6'sında rekor kırıldı