AA

Türkiye iklimlendirme sanayisi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,1 artışla 547 milyon 44 bin dolarlık ihracat yaparken, ilk çeyrekte 1 milyar 393 milyon 256 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon 412 bin dolara çıktı.

Mart ayında Türkiye'nin toplam ihracatından iklimlendirme sektörünün aldığı pay yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Geçen yılın mart ayında 396 milyon 9 bin dolarlık dış satıma imza atan iklimlendirme sanayisi, bu yılın aynı döneminde 547 milyon 44 bin dolar ihracat gerçekleştirerek yüzde 38,1'lik artış kaydetti. Sektörün bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı ihracat da yüzde 21,7'lik artışla 1 milyar 393 milyon 256 bin dolar seviyesine yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke, 54 milyon 789 bin dolarla Almanya olarak belirlendi.

Almanya'yı, 45 milyon 257 bin dolarla Birleşik Krallık, 30 milyon 984 bin dolarla İtalya, 22 milyon 889 bin dolarla Fransa ve 22 milyon 496 bin dolarla Polonya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Özbekistan, Irak, Romanya, İspanya ve Rusya oldu.

İklimlendirme sanayisinde geçen ay en çok ihracat yapan şehir, 207 milyon 877 bin dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 77 milyon 461 bin dolarla Manisa, 55 milyon 926 bin dolarla Kocaeli, 39 milyon 449 bin dolarla İzmir ve 30 milyon 454 bin dolarla Bursa izledi.

165 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen ay 165 ülkeye ihracat yaptı. Sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında Avrupa ülkelerinin yoğunlukta olması dikkati çekti.

Sektörün mart ayında yaptığı toplam dış satımın 246 milyon 623 bin dolarlık kısmını AB ülkelerine yapılan ihracat oluştururken, bu oran toplam ihracatın yüzde 45'i olarak kayıtlara geçti.

AB ülkeleri grubunu 77 milyon 616 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri takip etti. Diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat 64 milyon 754 bin dolar, Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat 53 milyon 471 bin dolar ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat 43 milyon 719 bin dolar seviyesinde kaydedildi.