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İKM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuçları

İKM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçlarına ilişkin aramalar sıklaştı. İKM başvurularının 2 hafta önce sona ermesiyle gözler Adalet Bakanlığı CTE İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki, İKM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte CTE İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuçları hakkında...

İKM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuçları

İKM sonuçları, başvuruların yaklaşık 2 hafta önce sona ermesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin müracaat ettiği İKM pozisyonu için değerlendirme sürecine devam eden Adalet Bakanlığı, sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu.

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.


ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Adalet Bakanı Gül tarafından 22 Şubat'ta yapılan açıklamada 13 bin 202 personel alınacağı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;

3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi,

700 sözleşmeli mübaşir,

625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

110 sözleşmeli şoför,

25 sözleşmeli aşçı

10 sözleşmeli işaret dili tercümanı

olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.

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