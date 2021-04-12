Terör örgütünde çözülme hızlandı! 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12.04.2021 günü güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTÜYORLARDI

2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

BU SENE TESLİM OLANLARIN SAYISI 50 OLDU

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 50'ye yükseldi.