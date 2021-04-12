Terör örgütünde çözülme hızlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA: Terör örgütünde çözülme hızlandı! Teslim oldular - Haberler
ABONE OL

İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12.04.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu

SON DAKİKA: Terör örgütünde çözülme hızlandı! Teslim oldular - Haberler
Terör örgütünde çözülme hızlandı!
0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12.04.2021 günü güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTÜYORLARDI

2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

BU SENE TESLİM OLANLARIN SAYISI 50 OLDU

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 50'ye yükseldi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En uzun oruç nerede tutulacak?
GÜNDEMEn uzun oruç nerede tutulacak?
Polis kılığındaki gaspta hırsızlara şok! - Haberler
GÜNDEMPolis kılığındaki gaspta hırsızlara şok!
Niğde'de silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEMİş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası ...
İstiklal Caddesi tıklım tıklım! - Haberler
GÜNDEMİstiklal Caddesi tıklım tıklım!
Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da
GÜNDEMLibya Başbakanı Dibeybe Ankara'da
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMZehir tacirinin evinde yüklü miktarda uyuşturucu ...
Kahvaltı ederken 5 yerinden bıçaklandı! - Haberler
GÜNDEMKahvaltı ederken 5 yerinden bıçaklandı!
Son dakika: Kavşakta facia! 3 ölü, 4 yaralı - Haberler
GÜNDEMKavşakta facia! 3 ölü, 4 yaralı
Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? İşte Peygamber Efendimizin sahur duası ve anlamı
GÜNDEMSahur duası nedir?
Son dakika: DEAŞ'ın bombacısı kıskıvrak yakalandı! - Haberler
GÜNDEMDEAŞ'ın bombacısı kıskıvrak yakalandı!