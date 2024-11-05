İKSV'den Türkiye'nin iki ucunda festival

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında desteklenen iki festival, bu hafta sonu Adıyaman Kömür ve Artvin Borçka’da gerçekleştirildi.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın birinci açık çağrı döneminde hibe alan projelerden ikisi, 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen festivallerle, faaliyetlerini sonlandırdı.“1. Adıyaman Kömür Çocuk ve Gençlik Festivali” ve “Demir Elma Festivali”; proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları, proje ortağı belediyeler ve iştirakçilerin katkısıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Biri Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman Kömür’de, diğeri ise Doğu Karadeniz’de Artvin Borçka’da gerçekleştirilen iki festival, Ortaklaşa Hibe Programı’nın Türkiye genelinde STK’lar ve belediyeler arasındaki kültürel işbirliklerini güçlendirmek, kültür profesyonellerinin gelişimini desteklemek ve yerelde katılımcı ve kapsayıcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek amaçlarıyla hayata geçirildi.

Diyarbakır’dan Önce Çocuklar Derneği’nin yürütücülüğünde, Adıyaman’ın Kömür Belediyesi ortaklığında “1. Adıyaman Kömür Çocuk ve Gençlik Festivali” ve Rize’den GOLA Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği yürütücülüğünde, Artvin’in Borçka Belediyesi ortaklığında düzenlenen “Demir Elma Festivali”; Ortaklaşa Hibe Programı’nın ilk açık çağrı döneminde destek alan projelerin kapanış etkinlikleri oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında kurulan Kömür Kültür Sanat Merkezi, Diyarbakır’dan Önce Çocuklar Derneği’nin yürütücülüğünde, Adıyaman’ın Kömür Belediyesi’nin ortaklığında ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) da desteğiyle, çocukların ve gençlerin nitelikli kültür-sanat etkinliklerine erişimini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla 24 Mayıs’ta kapılarını açtı. Diyarbakır’da ve Kömür’de deprem sonrası normalleşme sürecine katkıda bulunması hedefiyle tasarlanan projenin iştirakçileri Ma Music Center ile Amed Şehir Tiyatrosu, bir yıl boyunca çocuklara ve gençlere yönelik müzik, tiyatro ve yaratıcı sanat atölyeleri gerçekleştirdi. Bu çalışmaların sonuçları, 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Kömür 1. Çocuk ve Gençlik Festivali’ne taşındı.

Demir Elma Festivali, Artvin

Demir Elma Festivali, GOLA Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği ile Borçka Belediyesi’nin bir yandan Borçka’nın kültür politikasını oluştururken diğer yandan bölgeye özgü yeni bir festivali ortaklaşa hayata geçirmek üzere bir araya geldiği proje kapsamında, 1-2-3 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

Her adımı sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla çok ortaklı bir işbirliği içinde gerçekleştirilen; bölgeye özgü, coğrafi işaretli demir elma meyvesi etrafında şekillenen festival, Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirirken sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin katılımcı kültür politikaları perspektifiyle gelişmesine aracılık etti.