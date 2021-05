İktisadi Düşünce Araştırmaları Platformu'nun düzenlediği sempozyum 22 Mayıs'ta başlıyor

AA

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye merkezli olarak, 10 farklı ülkeden akademisyenin desteğiyle kurulan İktisadi Düşünce Araştırmaları Platformu'nun düzenlediği ve 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak “International Symposium on Economic Thougt-ISET 2021” isimli sempozyumda, alanlarında öncü ve 2’si Nobel ödüllü, 16 konuşmacı ile 26 tanınan akademisyenin katıldığı özel oturumlar ve kabul edilen diğer bildiriler yer alacak.

Konuşmacılar arasında şu isimler bulunuyor:

"Kerem Alkin (Türkiye OECD Daimi Temsilcisi, Fransa),Mehmet Asutay (Durham Üniversitesi, İngiltere),Robert John Aumann (Hebrew Üniversitesi, 2005 Nobel İktisat Ödülü, İsrail),Peter Joseph Boettke (George Mason Üniversitesi, ABD),Wolfram Elsner (Bremen Üniversitesi, Almanya),Ercan Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye),Carmelo Ferlito (Center for Market Education Başkanı, Malezya),Dennis O. Flynn (Pacific Tarih Araştırmaları, ABD),Daniel M. Hausman (Rutgers Üniversitesi, ABD),Deirdre Nansen McCloskey (Chicago Illinois Üniversitesi, ABD),Malcolm C. Sawyer (Leeds Üniversitesi, İngiltere),Stefano Sıvıero (Bank of ITALY, İtalya),Lord Robert Skıdelsky (Warwick Üniversitesi, İngiltere),Vernon L. Smıth (Chapman Üniversitesi, 2002 Nobel İktisat Ödülü, ABD),Yanis Varoufakıs (Atina Üniversitesi, Yunanistan),Linda Yueh (Oxford Üniversitesi, İngiltere) ile IMF, Beyaz Saray, Karadağ Merkez Bankası’ndan akademisyen danışmanlar."

2. Sempozyum’un başkanlığını ise Amerikalı tanınmış iktisat profesörü Gerald Friedman üstlenecek.

Türkiye dahil, 60 kadar ülkeden katılımcının yer aldığı sempozyuma toplam 25 uluslararası kurum ve kuruluş (6 Türk, 10 yabancı üniversite ile çeşitli kurumlar) tarafından destek veriliyor.

Bu sempozyum aynı zamanda ideal olarak Türkiye’nin teorik ve uygulamalı iktisat alanındaki ilgisini ortaya çıkarmak için yapılıyor. Bu amaçla, alanında uzman akademisyenlerin iktisadi düşünceyi, teori, tarih, sosyoloji, felsefe, metodoloji ve politika aracılığıyla sunmalarına, tartışmalarına ve geçmişten bugüne tarih içerisindeki yerini incelenmelerine imkan veriyor.

Oturumlar Youtube kanalından izlenebilecek

Oturumları takip etmek isteyen kişi/kurumlar “The Research Platform on Economic Thought” YouTube kanalından erişim sınırlaması olmadan takip edebilecek.

İktisadi Düşünce Araştırmaları Platformu, koymuş olduğu ideallerin ilk adımını 28-29-30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası İktisadi Düşünce Sempozyumu (ISET) 2020 ile hayata geçirdi. ISET-2020, 11 Haziran 2020 tarihinde hayata veda eden iktisat tarihçisi Prof. Dr. Sabri Orman'a ithaf edildi.

Alanlarında saygın dünyaca tanınan 10 iktisatçının konuşmacının katıldığı ilk sempozyumda toplamda 100’den fazla bildiri sunuldu.

Sempozyum’u Türkiye merkezli olarak, Prof. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY, Doç. Dr. Sema YILMAZ GENÇ ve arkadaşları tarafından 2020 yılında kurulan ve 200'e yakın üyesi bulunan İktisadi Düşünce Araştırma Platformu (RePEcT) düzenlemektedir. Bu akademik platform; iktisadi düşünceye akademik ilgi duyan araştırmacılar arasında bilimsel ve sosyal işbirliğini artırmayı, uluslararası düzeyde akademik işbirliği sağlamayı ve özellikle gençlere yönelik bir buluşma ortamı oluşturarak bu disipline katkıda bulunmayı amaçladığı belirtildi

Sempozyum organizasyon komitesine 11 farklı ülkeden destek

Sempozyum organizasyonu, bu komiteye dahil olan, Hindistan, Polonya, İngiltere, Brezilya, KKTC, Portekiz, Azerbaycan, Rusya, İtalya, Fransa ve Türkiye ile 11 farklı ülkeden şu akademisyenler tarafından gerçekleştiriliyor:

"Meenu Bhardwaj (Chandigarh Üniversitesi, Hindistan),Rui Alexandre Castanho (WSB Üniversitesi, Polonya),Gualter Couto (Azores Üniversitesi, Portekiz),Plamen Ivanov (Winchester Üniversitesi, İngiltere),Pedro Dos Santos Portugal Junıor (Minas Gerais Federal Üniversitesi, Brezilya),Derviş Kırıkkaleli (Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC),Sergio Antonio Neves Lousada (Madeira Üniversitesi, Portekiz),Vasila Mohsumova (Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan),Ayhan Orhan (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye),Eduard Patrakov (Federal Ural Üniversitesi, Rusya, Fabrício Pelloso Pıurcosky (Minas Gerais Federal Üniversitesi, Brezilya),Özgür Bayram Soylu (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye),Hassan Syed (Uninettuno, İtalya),Guillaume Vallet (Grenoble Alpleri Üniversitesi, Fransa)"

Sempozyum ve düzenleyen organizasyon hakkında detaylı bilgilere "www.repect.org" adresinden ulaşılabiliyor.