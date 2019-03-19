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Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Diyarbakırlı öğrencileri klasik müzikle buluşturuyor.
AA'nın haberine göre Merkez Bağlar ilçesindeki İMKB Fen Lisesi müzik öğretmeni Visal Akgül'ün girişimiyle kente gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının yer aldığı Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, 5 gün boyunca Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki bazı okullarda konser verecek.
Topluluğun Diyarbakır'daki bir adresi de İMKB Fen Lisesi oldu.
Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte devlet sanatçıları öğrencilere müzik ziyafeti sundu. Sanatçılar konser sonunda öğrencileri keman ve viyolonselle de tanıştırdı.
Keyifli anlar geçiren öğrenciler adına da okulun müzik grubu şarkılar seslendirdi.
"ONLAR BİZE GELEMEZSE BİZ ONLARA GİDERİZ"
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı ve Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu kurucusu Gündüz Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il, ilçe ve köylerdeki okullara giderek, çok sesli müziğin enstrümanlarını tanıtmak ve sevdirmek istediklerini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 4 yıldır birçok ile giderek okullarda eğitim konserleri verdiklerini belirten Öğüt, Diyarbakır'da da 6 okulda konser vereceklerini ifade etti.
"Bayrağımızın dalgalandığı, tek bir çocuğumuzun dahi olduğu yerler bizim görev alanımızdır. Onlar bize gelemezse biz onlara gideriz" diyen Öğüt, şöyle konuştu:
"Mümkün olduğunca sanat kurumlarının olmadığı illere gitmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize devletin sanatçılarının olduğunu, müziğin faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemizden ve dünyadan parçalar çalıyoruz. Müthiş bir ilgi var. Gençlerimiz çok açlar böyle şeylere. Gençlerin hepsi çok yetenekli ve meraklı. Güzel bir gelecek için gençlerimize her konuda daha fazla ilgi göstermek lazım. Onlar bize gelemiyorsa ayaklarına gitmek lazım."
Müzik öğretmeni Akgül de Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu ile internet üzerinden tanışıp Diyarbakır'a davet ettiklerini söyledi.
Çocukların ayağına müziği getirmenin harika bir şey olduğunu anlatan Akgül, "Öğrencilerin görerek, yaşayarak, hissederek müziği dinlemelerinden çok haz aldık. Sanatçıya ve konser salonlarına hep gitmek vardı ama sanatçılarımız buraya geldiler. Çok güzel bir etkinlik oldu. Umarım bu tarz etkinlikler hep devam eder ve Diyarbakır'ı hep güzel etkinliklerle tanıtırız" dedi.
Öğrencilerden Mehmet Ali Sayar, önceden klasik müziğe ilgisinin olmadığını, yakından görüp, dinlediğinde farklı bir haz aldığını, mutlu olduğunu dile getirdi.
Esra Baran da Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu ile buluşmanın heyecan verici olduğunu kaydetti.
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