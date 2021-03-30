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İl il koronavirüs risk haritası 29 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin listesi güncel

Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı. Peki Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte 20-26 Mart İl il koronavirüs risk haritası...

İl il koronavirüs risk haritası 29 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin listesi güncel

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplatısı'nın ardından yeni kısıtlamaların geldiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."

Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana61,58
Adıyaman169,81
Afyon47,36
Ağrı41,46
Aksaray214,42
Amasya194,04
Ankara107,99
Antalya119,18
Ardahan86,31
Artvin113,86
Aydın69,07
Balıkesir288,16
Bartın76,89
Batman28,54
Bayburt74,47
Bilecik114,30
Bingöl47,56
Bitlis23,08
Bolu100,38
Burdur72,26
Bursa97,14
Çanakkale202,75
Çankırı122,64
Çorum138,65
Denizli49,38
Diyarbakır18,78
Düzce95,28
Edirne219,49
Elazığ80,11
Erzincan124,13
Erzurum72,40
Eskişehir116,56
Gaziantep87,33
Giresun356,35
Gümüşhane105,15
Hakkari15,69
Hatay61,77
Iğdır107,30
Isparta74,49
İstanbul251,12
İzmir111,41
Kahramanmaraş67,37
Karabük84,15
Karaman89,44
Kars30,53
Kastamonu197,41
Kayseri196,07
Kırıkkale73,91
Kırklareli155,09
Kırşehir61,31
Kilis258,42
Kocaeli176,39
Konya252,18
Kütahya111,33
Malatya140,54
Manisa64,66
Mardin17,08
Mersin80,70
Muğla92,33
Muş21,16
Nevşehir79,35
Niğde104,40
Ordu258,87
Osmaniye198,52
Rize202,41
Sakarya124,49
Samsun508,97
Siirt14,20
Sinop309,06
Sivas55,83
Şanlıurfa18,30
Şırnak8,18
Tekirdağ168,26
Tokat248,72
Trabzon246,95
Tunceli63,52
Uşak19,49
Van27,41
Yalova275,31
Yozgat92,82
Zonguldak81,02

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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