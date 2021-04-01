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İl il risk haritası 1 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 20-29 Mart tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. Peki Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il risk haritası...

İl il risk haritası 1 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

İl il risk haritası ile Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplatısı'nın ardından yeni kısıtlamaların geldiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."

Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: "Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İl AdıSayı
Adana61,58
Adıyaman169,81
Afyon47,36
Ağrı41,46
Aksaray214,42
Amasya194,04
Ankara107,99
Antalya119,18
Ardahan86,31
Artvin113,86
Aydın69,07
Balıkesir288,16
Bartın76,89
Batman28,54
Bayburt74,47
Bilecik114,30
Bingöl47,56
Bitlis23,08
Bolu100,38
Burdur72,26
Bursa97,14
Çanakkale202,75
Çankırı122,64
Çorum138,65
Denizli49,38
Diyarbakır18,78
Düzce95,28
Edirne219,49
Elazığ80,11
Erzincan124,13
Erzurum72,40
Eskişehir116,56
Gaziantep87,33
Giresun356,35
Gümüşhane105,15
Hakkari15,69
Hatay61,77
Iğdır107,30
Isparta74,49
İstanbul251,12
İzmir111,41
Kahramanmaraş67,37
Karabük84,15
Karaman89,44
Kars30,53
Kastamonu197,41
Kayseri196,07
Kırıkkale73,91
Kırklareli155,09
Kırşehir61,31
Kilis258,42
Kocaeli176,39
Konya252,18
Kütahya111,33
Malatya140,54
Manisa64,66
Mardin17,08
Mersin80,70
Muğla92,33
Muş21,16
Nevşehir79,35
Niğde104,40
Ordu258,87
Osmaniye198,52
Rize202,41
Sakarya124,49
Samsun508,97
Siirt14,20
Sinop309,06
Sivas55,83
Şanlıurfa18,30
Şırnak8,18
Tekirdağ168,26
Tokat248,72
Trabzon246,95
Tunceli63,52
Uşak19,49
Van27,41
Yalova275,31
Yozgat92,82
Zonguldak81,02

YASAKLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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