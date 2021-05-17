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İl il risk haritası 17 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 1-7 Mayıs tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası haberimizde...

İl il risk haritası 17 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 1-7 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana61,41
Adıyaman94,55
Afyon212,64
Ağrı264,27
Aksaray163,12
Amasya216,70
Ankara247,68
Antalya131,38
Ardahan255,82
Artvin141,00
Aydın102,23
Balıkesir200,20
Bartın219,62
Batman91,25
Bayburt264,92
Bilecik259,24
Bingöl122,09
Bitlis132,20
Bolu282,72
Burdur170,73
Bursa207,97
Çanakkale233,59
Çankırı196,44
Çorum218,25
Denizli155,92
Diyarbakır86,97
Düzce222,66
Edirne204,53
Elazığ145,76
Erzincan270,02
Erzurum303,58
Eskişehir245,83
Gaziantep134,83
Giresun236,90
Gümüşhane187,01
Hakkari89,84
Hatay72,20
Iğdır153,99
Isparta211,44
İstanbul359,99
İzmir161,92
Kahramanmaraş91,68
Karabük222,48
Karaman216,54
Kars227,78
Kastamonu340,08
Kayseri261,00
Kırıkkale243,99
Kırklareli287,23
Kırşehir189,27
Kilis132,36
Kocaeli297,76
Konya228,09
Kütahya273,46
Malatya205,05
Manisa145,25
Mardin62,36
Mersin84,71
Muğla132,90
Muş95,11
Nevşehir254,79
Niğde203,83
Ordu260,97
Osmaniye79,12
Rize270,94
Sakarya197,67
Samsun189,00
Siirt78,23
Sinop167,24
Sivas234,00
Şanlıurfa66,89
Şırnak36,08
Tekirdağ318,48
Tokat224,13
Trabzon198,55
Tunceli123,44
Uşak132,09
Van71,95
Yalova197,07
Yozgat204,25
Zonguldak309,37

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