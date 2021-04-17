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HaberlerGündemİl il risk haritası 17 Nisan! Türkiye il il risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille
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İl il risk haritası 17 Nisan! Türkiye il il risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Nisan tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il risk haritası 17 Nisan! Türkiye il il risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplatısı'nın ardından "Kısmi Kapanma"'ya geçildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Sağlık Bakanlığı 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

3-9 NİSAN İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

İl AdıSayı
Adana171,16
Adıyaman260,89
Afyon248,20
Ağrı254,19
Aksaray328,83
Amasya424,45
Ankara419,06
Antalya270,96
Ardahan179,91
Artvin223,60
Aydın223,67
Balıkesir529,88
Bartın432,21
Batman109,14
Bayburt472,47
Bilecik480,53
Bingöl204,42
Bitlis105,70
Bolu327,19
Burdur150,14
Bursa418,37
Çanakkale797,34
Çankırı411,58
Çorum425,56
Denizli142,86
Diyarbakır93,92
Düzce354,83
Edirne577,54
Elazığ250,19
Erzincan466,66
Erzurum369,78
Eskişehir524,85
Gaziantep244,58
Giresun591,01
Gümüşhane239,23
Hakkari46,34
Hatay185,50
Iğdır325,36
Isparta317,05
İstanbul804,97
İzmir304,07
Kahramanmaraş210,33
Karabük263,53
Karaman240,86
Kars191,28
Kastamonu653,33
Kayseri397,76
Kırıkkale324,72
Kırklareli882,13
Kırşehir237,82
Kilis508,43
Kocaeli523,52
Konya495,24
Kütahya280,57
Malatya504,00
Manisa239,69
Mardin63,06
Mersin181,94
Muğla204,34
Muş94,86
Nevşehir343,98
Niğde294,14
Ordu501,71
Osmaniye382,82
Rize453,31
Sakarya327,15
Samsun645,17
Siirt73,70
Sinop398,69
Sivas297,54
Şanlıurfa61,84
Şırnak32,17
Tekirdağ619,85
Tokat425,35
Trabzon359,28
Tunceli203,73
Uşak122,08
Van61,69
Yalova690,82
Yozgat350,28
Zonguldak300,74
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