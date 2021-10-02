Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.
Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|148,67
|Adıyaman
|267,37
|Afyon
|228,11
|Ağrı
|168,46
|Aksaray
|298,34
|Amasya
|212,82
|Ankara
|343,08
|Antalya
|47,29
|Ardahan
|103,99
|Artvin
|273,74
|Aydın
|45,48
|Balıkesir
|80,87
|Bartın
|223,64
|Batman
|205,07
|Bayburt
|393,11
|Bilecik
|259,70
|Bingöl
|280,73
|Bitlis
|182,91
|Bolu
|310,99
|Burdur
|111,95
|Bursa
|135,86
|Çanakkale
|88,08
|Çankırı
|244,25
|Çorum
|301,63
|Denizli
|96,36
|Diyarbakır
|154,48
|Düzce
|316,42
|Edirne
|82,40
|Elazığ
|416,18
|Erzincan
|400,97
|Erzurum
|290,53
|Eskişehir
|301,63
|Gaziantep
|214,88
|Giresun
|266,09
|Gümüşhane
|317,57
|Hakkari
|122,99
|Hatay
|157,90
|Iğdır
|115,74
|Isparta
|125,82
|İstanbul
|229,92
|İzmir
|49,58
|Kahramanmaraş
|202,37
|Karabük
|298,42
|Karaman
|399,73
|Kars
|169,17
|Kastamonu
|461,77
|Kayseri
|472,26
|Kırıkkale
|433,08
|Kırklareli
|82,10
|Kırşehir
|297,48
|Kilis
|309,54
|Kocaeli
|260,91
|Konya
|352,57
|Kütahya
|337,44
|Malatya
|485,64
|Manisa
|137,46
|Mardin
|138,76
|Mersin
|68,92
|Muğla
|43,17
|Muş
|234,97
|Nevşehir
|300,69
|Niğde
|327,84
|Ordu
|236,41
|Osmaniye
|166,62
|Rize
|476,25
|Sakarya
|307,58
|Samsun
|271,22
|Siirt
|74,91
|Sinop
|273,49
|Sivas
|394,72
|Şanlıurfa
|165,80
|Şırnak
|54,11
|Tekirdağ
|142,54
|Tokat
|377,85
|Trabzon
|538,61
|Tunceli
|149,80
|Uşak
|161,60
|Van
|46,81
|Yalova
|145,26
|Yozgat
|404,92
|Zonguldak
|361,63
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
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