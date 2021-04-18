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HaberlerSağlıkİl il risk haritası 18 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller list
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İl il risk haritası 18 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 20-26 Mart tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il risk haritası 18 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller list

Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada: "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." dedi.

İşte il il koronavirüs risk haritası...

20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: "Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana171,16
Adıyaman260,89
Afyon248,20
Ağrı254,19
Aksaray328,83
Amasya424,45
Ankara419,06
Antalya270,96
Ardahan179,91
Artvin223,60
Aydın223,67
Balıkesir529,88
Bartın432,21
Batman109,14
Bayburt472,47
Bilecik480,53
Bingöl204,42
Bitlis105,70
Bolu327,19
Burdur150,14
Bursa418,37
Çanakkale797,34
Çankırı411,58
Çorum425,56
Denizli142,86
Diyarbakır93,92
Düzce354,83
Edirne577,54
Elazığ250,19
Erzincan466,66
Erzurum369,78
Eskişehir524,85
Gaziantep244,58
Giresun591,01
Gümüşhane239,23
Hakkari46,34
Hatay185,50
Iğdır325,36
Isparta317,05
İstanbul804,97
İzmir304,07
Kahramanmaraş210,33
Karabük263,53
Karaman240,86
Kars191,28
Kastamonu653,33
Kayseri397,76
Kırıkkale324,72
Kırklareli882,13
Kırşehir237,82
Kilis508,43
Kocaeli523,52
Konya495,24
Kütahya280,57
Malatya504,00
Manisa239,69
Mardin63,06
Mersin181,94
Muğla204,34
Muş94,86
Nevşehir343,98
Niğde294,14
Ordu501,71
Osmaniye382,82
Rize453,31
Sakarya327,15
Samsun645,17
Siirt73,70
Sinop398,69
Sivas297,54
Şanlıurfa61,84
Şırnak32,17
Tekirdağ619,85
Tokat425,35
Trabzon359,28
Tunceli203,73
Uşak122,08
Van61,69
Yalova690,82
Yozgat350,28
Zonguldak300,74

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