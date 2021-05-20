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İl il risk haritası 20 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 8-14 Mayıs tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası haberimizde...

İl il risk haritası 20 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 8-14 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana28,69
Adıyaman48,38
Afyon106,25
Ağrı182,84
Aksaray93,38
Amasya125,19
Ankara152,63
Antalya61,65
Ardahan122,71
Artvin78,47
Aydın47,36
Balıkesir113,84
Bartın126,14
Batman56,91
Bayburt95,23
Bilecik156,37
Bingöl64,59
Bitlis96,87
Bolu155,65
Burdur99,97
Bursa110,35
Çanakkale120,95
Çankırı153,30
Çorum129,78
Denizli92,90
Diyarbakır63,81
Düzce127,88
Edirne82,16
Elazığ91,50
Erzincan154,84
Erzurum192,28
Eskişehir146,26
Gaziantep76,53
Giresun134,83
Gümüşhane109,38
Hakkari78,43
Hatay32,54
Iğdır78,48
Isparta137,18
İstanbul184,78
İzmir93,86
Kahramanmaraş43,06
Karabük134,23
Karaman129,85
Kars144,25
Kastamonu145,86
Kayseri127,26
Kırıkkale137,06
Kırklareli153,43
Kırşehir114,79
Kilis73,53
Kocaeli154,46
Konya121,87
Kütahya152,08
Malatya104,45
Manisa74,86
Mardin46,21
Mersin47,04
Muğla72,54
Muş48,16
Nevşehir123,29
Niğde118,76
Ordu149,72
Osmaniye35,91
Rize167,27
Sakarya108,95
Samsun95,57
Siirt48,93
Sinop97,02
Sivas137,60
Şanlıurfa49,36
Şırnak26,96
Tekirdağ132,83
Tokat139,50
Trabzon125,14
Tunceli124,64
Uşak90,95
Van49,16
Yalova78,61
Yozgat123,36
Zonguldak147,66

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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