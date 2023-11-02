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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ilaç bağımlısı doktor açığa alındı! - Güncel haberler

        İlaç bağımlısı doktor açığa alındı!

        Bursa'da, ağrı kesici ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı M.A. açığa alındı. Doktorun bağımlı olduğu ilacı hastasına yazdığı reçete üzerinden temin ettiği anlaşılınca yakayı ele verdiği iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:31
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        İlaç bağımlısı doktor açığa alındı!
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        Bursa'da olay, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A'nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U'nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı.

        DOKTOR HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

        AÇIĞA ALINDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktor M.A.'nın açığa alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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