İlaç bağımlısı doktor açığa alındı! Bursa'da, ağrı kesici ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı M.A. açığa alındı. Doktorun bağımlı olduğu ilacı hastasına yazdığı reçete üzerinden temin ettiği anlaşılınca yakayı ele verdiği iddia edildi

Bursa'da olay, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A'nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U'nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı.

DOKTOR HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

AÇIĞA ALINDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktor M.A.'nın açığa alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.