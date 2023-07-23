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        Haberler İş-Yaşam İlaç fiyatlandırmasında yüzde 30.5'lik artış - İş-Yaşam Haberleri

        İlaç fiyatlandırmasında yüzde 30.5'lik artış

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. 

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:27
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        İlaç fiyatlandırmasında yüzde 30.5'lik artış
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        'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla, fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

        Karar ile; dönemsel Euro değeri güncellemesinde, geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.

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