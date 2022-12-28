"İlaç ve aşıya erişimdeki sorun devam ediyor!"

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HABERTURK.COM

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada sağlıkta uzun süredir yaşanan krizin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, sağlık hizmetine erişimde birçok sorunla karşı karşıya kalındığı ifade edilerek, "Bu konuda yakıcı sorunlardan biri de, 10 yıllar önce birçoğu kamu tarafından üretilen yüzlerce ilaç ile tetanos ve kuduz gibi temel aşılara 2023 yılına girerken ulaşamamak" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlaç ve aşılara erişimdeki sorunlar nedeniyle hastalıkların önlenememesi, tedavi edilememesi, kalıcı hasarlar bırakması; kronik hastalıkların, kanserlerin ise ilerlemesi söz konusu olmaktadır.

Mevcut durumdaki sağlık politikalarının bedeli, topluma ödetilmemelidir. Bakanlığın en acil sorumluluğu, her bir insanın sağlık hakkına yönelik ciddi tedbirleri derhal almak ve sağlık sisteminin temelini krizlere cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlemektir."