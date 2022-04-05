İlaçlama ekibi çürümüş halde buldu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, göl kenarında ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş ceset buldu.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesinin Küçükçekmece Gölü kenarındaki Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Göl kenarında amfibik araçla sivrisineklere yönelik ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş bir cesetle karşılaştı.

Çalışanlar hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çürüyen cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Olay yerinde savcı ve polisin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.