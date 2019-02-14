"İlaçtaki fiyat artışı Çin kaynaklı"

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, "Şu anda Çin 450 tane orta ölçekte ilaç ham maddesi üreten firmasını kapattı. O yüzden de ilaç fiyatları ham madde açısından Türkiye'de artış gösterdi" dedi.

AA'nın haberine göre; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye İlaç Sanayi Stratejisi" toplantısında sektörün sorunları ele alındı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla yapılan toplantıda MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can'ın moderatörlüğüyle sektör paneli düzenlendi. Panelde konuşan Oran, dünyanın en büyük 10 ilaç firmasının Türkiye'de üretim yaptığını hatırlatarak, bunun Türk ilaç sanayisinin geleceği adına sevindirici bir durum olduğunu kaydetti.

"HİNDİSTAN İLE ÇİN İLE MÜCADELE EDEMİYORSUNUZ

Gençlerin ilaç sektörüne daha fazla yönelmesi gerektiğini anlatan Oran, ilaç sanayisinin orta ve uzun vadede karlı ve sürdürülebilir yapısına dikkati çekti. Oran Türkiye'de ilaç fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti: "Ar-Ge çalışmalarımızı artırmamız lazım. Maalesef bizim bugün bu ülkede bir molekülümüz yok. Övünebileceğimiz bir ilacımız yok. Bizim sektörlerden her konuda öne çıkan işler var ama buraya gelince nedense biz bir molekül üretemiyoruz. Acaba ilaç ham maddesi ürettiğimizde de karlı mıyız, zararlı mıyız, satabileceğimiz ülke var mı? O da tartışılır. Neden? Çünkü bugün Hindistan ve Çin'le mücadele edemiyorsunuz. Şu anda Çin 450 tane orta ölçekte ilaç ham maddesi üreten firmasını kapattı. O yüzden ilaç fiyatları ham madde açısından Türkiye'de artış gösterdi. Biz bu dertlerimizi anlata anlata yüzde 26,4 zammı böyle aldık. Burada herkes elini taşın altına koyarak yaklaştı konuya."

İlaç israfının ülkenin kaynaklarını yok etmek anlamına geldiğini anlatan Oran, tasarrufun önemine dikkati çekti.

TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA DÜNYADA 47. SIRADA

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Türk ekonomisinin dünyayla rekabet edebilecek üretim kurgularına yöneldiğini ifade ederek, ekonomiyi kalkındırmak için katma değeri yüksek ihracatın hayati önemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracat kilogram fiyat ortalamasının 1,28 doların biraz üzerinde olduğunu anlatan Varlıbaş, "Gelişmiş ülkelerde ihracat ortalama kilogram fiyatı 5 doların üzerinde. Ancak ülke olarak bizim şöyle bir ürünümüz de var bugün; kilogramı 675 bin dolara ihraç ediliyor. Bu ürün VSY Biotechnology'nin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği bir ürün." dedi.

Türkiye'nin biyoteknoloji alanında dünyada 47. sırada olduğunu aktaran Varlıbaş, Singapur'un başarı hikayesinin Türkiye'ye çok şey anlattığını söyledi. Varlıbaş, şöyle konuştu:

"Singapur 15 sene önce 'Biz ilerlemeliyiz' dedi ve şu anda biyoteknoloji alanında dünyada 2. sırada. Biz 47. sıradayız. Biz bundan güzel şeyler çıkarabiliriz. Herhangi bir ülke, herhangi bir endüstride yüzde 20 standart Ar-Ge yaparsanız o sektörün, endüstrinin gelişimi 5 sene içinde yüzde 62 artar. Yani biz biraz çalışırsak bu açığı kapatırız. Bilgi yoğunluğu arttıkça maliyetler düşüyor, katma değer artıyor."