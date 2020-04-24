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HaberlerRamazan
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İlahiyatçı Osman Egin ile Hayırlı Ramazanlar

11 ayın sultanı Ramazan'ı bu yıl koronavirüs salgınına karşı tedbir gereği evlerimizde idrak ediyoruz. Diyanet'in aldığı kararla teravih namazları da bu Ramazan evlerde eda edilecek. Dini sohbetlerini sevilen üslubuyla gerçekleştiren ilahiyatçı Osman Egin'in videoları Ramazan boyunca HABERTURK.COM'da olacak.

İlahiyatçı Osman Egin'den Kur'an tilaveti
HABERTURK.COM

İlahiyatçı Osman Egin, bugünkü videoda Hicr Suresi, 91. ayeti okuyarak Kuran-ı Kerim'in  bölücülüğün her türünü yasakladığını belirtti ve şu mesajı verdi: "Ayet'ten anladığımız bölücülüğün en tehlikelisi Kuran'ın mesajını bölüp parçalamaktır. Böyle yapanlardan Cenabı Hak yemin ederek hesap soracağını ifade etmiştir. Yaşadığımız şu günlerde Kuran ayetlerini kendi düşüncelerimize delil olacak şekilde yorumlamak en büyük tehlikelerden biridir. Böyle bir tehlikeden uzak duralım ki Rabbimize yakın olalım"

Osman Egin'in tüm videolarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İslam'da sabır

Isra Suresi meali

Tevekkülün önemi

 

Yusuf Suresi 53. ayet

 

Kehf Suresi 54. ayet

 

İman ve ahiret

Cuma namazının önemi

Hz. Nuh'un gemisi

 

Ahzab Suresi

 

Hud Suresi

 

OSMAN EGİN KİMDİR?

Osman Egin, 25 Eylül 1960 yılında dünyaya geldi. İlkokul eğitimi öncesinde Arapça eğitimi alan Osman Egin 7 yaşında hafız oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Egin, güzel okuma ve hafızlık yarışmalarında dereceler aldı.

Baba tarafından aslen Trabzonlu olan Osman Egin, Abdurrahman Gürses Diyanet Eğitim Kurumu’nda müdür olarak görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasında jüri üyesi olarak da tanınan Egin, Youtube ve Instagram sayfalarını da etkin kullanıyor.

Youtube: Halishane

Instagram: @osmanegn 

Habertürk ailesi olarak herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz...

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