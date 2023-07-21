İlayda Alişan: İyi ki demişim!
Yeni filmiyle objektif karşısına geçen İlayda Alişan, kendisi hakkında, "Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana 'Ruh hastası' dediği için izlemeyerek, boykot edeceğim" yorumunu yapan bir takipçisine sert çıktı
İlayda Alişan'ın Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik, Erdal Yıldız ve Ata Artman ile birlikte kamera karşısına geçtiği yeni filmi 'İyi Adamın 10 Günü', izleyiciyle buluştu.
"BOYKOT EDECEĞİM"
Bir takipçisi dün İlayda Alişan hakkında Twitter hesabından, "Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana 'Ruh hastası' dediği için izlemeyerek, boykot edeceğim" yorumunu yaptı.
"İYİ Kİ DEMİŞİM"
Genç oyuncu ise o sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi. Alişan, "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun!" ifadelerini kullanarak sert çıktı.