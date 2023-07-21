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        Haberler Magazin İlayda Alişan: İyi ki demişim! - Magazin haberleri

        İlayda Alişan: İyi ki demişim!

        Yeni filmiyle objektif karşısına geçen İlayda Alişan, kendisi hakkında, "Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana 'Ruh hastası' dediği için izlemeyerek, boykot edeceğim" yorumunu yapan bir takipçisine sert çıktı

        Şevval Yılmaz
        syilmaz@haberturk.com
        Giriş: 21.07.2023 - 10:55
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        İlayda Alişan'ın Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik, Erdal Yıldız ve Ata Artman ile birlikte kamera karşısına geçtiği yeni filmi 'İyi Adamın 10 Günü', izleyiciyle buluştu.

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        "BOYKOT EDECEĞİM"

        Bir takipçisi dün İlayda Alişan hakkında Twitter hesabından, "Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana 'Ruh hastası' dediği için izlemeyerek, boykot edeceğim" yorumunu yaptı.

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        "İYİ Kİ DEMİŞİM"

        Genç oyuncu ise o sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi. Alişan, "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun!" ifadelerini kullanarak sert çıktı.

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        "ŞİKAYET EDİLDİNİZ"

        Takipçisi de ardından İlayda Alişan'a, "Merhaba, şikayet edildiniz. İyi günler" şeklinde yanıt verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ilayda alişan
        #İlayda Alişan oyuncu
        #İlayda Alişan twitter
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