İlayda Alişan: İyi ki demişim!

Bir takipçisi dün İlayda Alişan hakkında Twitter hesabından, "Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana 'Ruh hastası' dediği için izlemeyerek, boykot edeceğim" yorumunu yaptı.

3 Şurada Paylaş!









"İYİ Kİ DEMİŞİM"

Genç oyuncu ise o sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi. Alişan, "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun!" ifadelerini kullanarak sert çıktı.