İlayda Aydın: Ben Şükran Ovalı değilim

'Kalk Gidelim' dizisinin Badegül karakterini canlandıran İlayda Aydın'ı, hayranları Şükran Ovalı'ya benzetti. Oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı, “Çocuğunuz oldu nasıl bu kadar zayıfladınız?” diye sordu. Şaşkınlık yaşayan İlayda Aydın, “O ben değilim karıştırıyorsunuz” diyerek kendisini Şükran Ovalı’yla karıştıran bayana açıklamada bulundu