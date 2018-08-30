30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yılı tüm yurtta kutlandı. Büyük zaferin 96. yıl dönümünde ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk olarak Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Ağustos ayının önemine değinen Başbuğ, "26 Ağustos tarihini Atatürk'ün bilinçli seçtiğini düşünüyorum. Sakarya Meydan Muharrabesi'nde kritik günler var. 26 ve 27 Ağustos. Yunan saldırıları çok şiddetli devam ediyor. Ankara'yı boşaltıp Kayseri'ye gitme gibi konuşmalar var. Sakarya Meydan Muharrabesi'nin şekli 27'sinde belli oluyor. 30 Ağustos Zaferi'de 27'sinde şekilleniyor. Mustafa Kemal 27'sinde çok önemli bir emir veriyor. Mevzilerinizi boşaltmayacaksınız. Mustafa Kemal üzerinde Sakarya Meydan Muharrabesi'nin 27'sinde şekillenmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum." dedi.

Falih Rıfkı'nın 'Çankaya' kitabından bir bölümü okuyan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı.

Başbuğ, "Mustafa Kemal Paşa'dan, Enver Paşa 2 sene öndedir. Fethi Bey de ondan 1 sene öncedir. Mustafa Kemal'den bir sene geride Kazım Karabekir Paşa var. 2 sene geride de İsmet İnönü var. Bunları anlamak lazım. 78 Harbi'nde Osmanlı'yı İngiltere kurtarıyor. 2. Abdülhamit o zamana kadar İngiltere'den destek almıştır. Muhafazakar Parti Rusya'nın karşısındadır. Liberal Parti ise ilişkileri daha sıcak tutmaktan yanadır. İngiltere'de Muhafazakarlar kaybediyor. Seçilenler Rusya ile ilişkilere ağırlık veriyorlar. Abdülhamit akıllı bir insan. Abdülhamit'te bir eksen kayması oluyor. İngiltere ekseninden Almanya eksenine kaymaya başlıyorlar. Osmanlı'nın Almanya ile ilişkisi aslında 2. Abdülhamit ile başlıyor. Savaşa girilmeyebilir miydi? Bu çok açık bir tartışma. Çok kimse 1.Dünya Harbi'nden kaçınılamayacağı görüşünde."

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