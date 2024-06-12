İlçe gençlik kolları başkanı kazada öldü!
Aksaray'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın, 29 yaşında yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı
Aksaray'da kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın (29) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı otomobille çarpıştı.
SAVRULUP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi.
KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI
Yalçın'ın yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.
YARALILAR DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.