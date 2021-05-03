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İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti

Kastamonu'da, Şenpazar Belediyesine hibe edilen otobüsü kullanmak için kurumda yeterliliği bulunan çalışan olmaması üzerine aracın sürücülüğünü, daha önce otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar üstlendi.

İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
AA

Sosyal hizmetlerde kullanılmak amacıyla bir otobüs talebi üzerine daha önce Başbakanlık aracı olarak kullanılan otobüs, Şenpazar Belediyesine hibe edildi.

Ankara'da bulunan aracın gerekli değişikliklerin yapılması için İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Ancak Şenpazar Belediyesi bünyesinde otobüs kullanma yeterliliği olan kimse bulunmaması üzerine aracı İstanbul'a, daha önce otobüs şoförü olan Belediye Başkanı Cem Çınar götürdü.

İstanbul'da gerekli değişiklikler yapılan otobüs, daha sonra yine Başkan Çınar tarafından Şenpazar'a getirildi.

İlçe halkına yönelik geziler düzenlenmesi planlanan otobüsün direksiyonunda ise şimdilik Belediye Başkanı Çınar bulunacak.

Çınar, AA muhabirine, 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

Yıllarca Başbakanlığa hizmet eden otobüsü aldıklarında trafikten çekilmiş halde olduğunu belirten Çınar, "Bu aracı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum aracılığıyla bulduk. Bizim hayallerimiz vardı. Hayalimizi gerçekleştirmek için ilgili kurumlara talebimizi ilettik. Taleplerimiz makul karşılandı, aracı Şenpazar Belediyesine kazandırdık." dedi.

Otobüsten ilçedeki herkesin yararlanması için çalışma yürüttüklerini anlatan Çınar, "Şenpazar'ın ücra köylerinde Kastamonu'yu görmemiş, Ankara'yı, Çanakkale'yi görmemiş çocuklarımızı tespit ederek kültür, inanç, eğitim gezileri yapmak istiyoruz. Halkımızı da Kastamonu, Ankara, Çanakkale'ye götürmek istiyoruz. Şenpazar'ın uzak köylerindeki çocukları Kastamonu'daki yüzme havuzuyla tanıştırmak istiyoruz. Kış aylarında Kastamonu'muzun cennet köşesi olan Ilgaz'da kayak kursu vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şartları tutan bir iki personelimizi yetiştireceğiz"

Çınar, belediye başkanlığından önce otobüs şoförlüğü yaptığını, işini çok sevdiğini dile getirerek, "Kendi otobüslerimiz var. Gördüğümde iç çekiyorum. Allah bu sevginin karşılığı olarak bu otobüsü gönderdi diye düşünüyorum. Bu araç bölgeye hizmet edecek bir araç." diye konuştu.

Şenpazar'ın yaklaşık 5 bin nüfuslu küçük bir ilçe olduğuna işaret eden Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin benimle birlikte 15 personeli var. Gönül ister ki 2 kişi daha alalım, bu aracı kullansın ama onu karşılayacak bütçemiz yok. Eğitim, kültür ve inanç gezilerini Allah izin verirse ilk etapta Belediye Meclisinden alacağım yetkiyle direksiyona geçip gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu araçla seyahat ederken Şenpazar ve bölgesinde benim direksiyonda olmam insanları çok şaşırtmıyor ancak dışarıda birçok insan benim belediye başkanı olduğuma inanmıyor. 'Belediye başkanının ne işi var direksiyonda' diyorlar. Ağır vasıta ehliyeti olan, şartları tutan bir iki personelimizi yetiştireceğiz. Onların hem belediye başkanı hem de ustası olacağız. Bunun da gururunu yaşayacağız."

Otobüsün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmasının gururunu yaşadıklarına dikkati çeken Çınar, "Otobüsün kapısından birçok çocuğa hediye dağıttı. O basamakta durdu, o demiri tuttu, oradan insanlara hitap etti. İnşallah Cumhurbaşkanımız Kastamonu'yu ziyaret ederse halkımızı, çocuklarımızı bu araçla toplayıp yanına götürdüğümüzde tekrar bize o anı yaşatırsa bundan büyük gurur duyarız." dedi.

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