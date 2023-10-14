İlerleyen yaşına rağmen topraktan kopamıyor

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Uzunoğlu, 60 yıldır toprakla uğraştığını belirterek, "Kendi işimi kendim yapıyorum. İşçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Tarım yapmamız lazım. Gençlerin bu işe yönelmesi lazım. Tarım, iş açısından çok iyi. Hem işçi çalıştıracak hem kendisi çalışacak. Tarım genç işi. Genç olacak ki yapacak. Benim gücümün yetmediği işi genç insan rahatlıkla yapabilir" diye konuştu.