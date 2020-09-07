İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

AA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altun ile Hacıyev, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki baş başa görüşmelerinin ardından iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurumlarının üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Altun, programda yaptığı konuşmada, hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın, hayati çıkarlarına ve mevcudiyetlerine yönelik muhtelif tehditlerle karşı karşıya olduğunu, bu saldırıların doğrudan Türk milletine ve Türklüğe karşı yapıldığını ifade etti.

Söz konusu saldırılarla yalnızca askeri anlamda karşılaşmadıklarını belirten Altun, aynı zamanda hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a yönelik itibar suikastlarına ve algı operasyonlarına kalkışıldığını dile getirdi.

- "Dayanışma iradesi kardeşliği pekiştiriyor"

İletişim Başkanı Altun, Türkiye ile Azerbaycan'ın dün olduğu gibi bugün de "iki devlet, tek millet" şiarıyla hareket ettiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bu anlayışın sözden ibaret olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Siyaset, ekonomi, kültür ve güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için liderler düzeyinde bir iradenin ortaya konduğunu belirten Altun, iki ülke yönetimleri arasında uluslararası ve bölgesel meselelerdeki iş birliği ve dayanışma ruhunun, halklar arasında da kardeşlik duygularının pekişmesiyle karşılık bulduğuna işaret etti.

Altun, "Bu kardeşliğimizi son yıllarda artan iş birlikleriyle taçlandırdık. Özellikle İletişim Başkanlığımızın yetki alanına giren tüm konularda Azerbaycan ile daha yakın iş birliği içerisinde olmak arzusundayız." ifadelerini kullandı.

- "Birlikte kazanabiliriz"

Fahrettin Altun, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde karşı karşıya kaldığı imkanlar ve meydan okumalar karşısında sergilediği birlik ve dayanışmayı en üst düzeyde devam ettireceğini vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzenin yıkılmaya yüz tuttuğu, yeni dünya düzeninin ise henüz kurulamadığı bu kaos ve türbülans ortamında her alanda olduğu gibi iletişim alanında da ancak birlikte kazanabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyaretleri sırasında temellerini attığımız yeni ortaklıkları, somut adımlara dönüştürmek arzusundayız. Küresel koşullar göz önünde bulundurulduğunda bunun aslında bir tercih değil, zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. Türkiye ve Azerbaycan’a saldıranlar, devletlerimiz aleyhinde dezenformasyon ve itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütenler, vatandaşlarımızın canına, malına kastedenler bir olduğuna göre; bize de ancak bir olmak, iri olmak, diri olmak düşer."

- "Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu için mutabakata vardık"

İletişim Başkanı Altun, Türkiye ve Azerbaycan arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğinin artırılmasının hayati bir konu olduğunu belirterek, iki ülkenin bu alanlardaki imkan ve birikimlerinin bir araya getirilmesi ve ortak çalışmalara imza atılması ile memnuniyet duyulacak sonuçlar elde edileceğine inandığını dile getirdi.

Doğru bilginin hızlı bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasından bilgi kirliliği, yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Bu noktada Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık. Bu platform aracılığıyla iki ülke medyasının entegre bir şekilde hareket etmesini, halkların bilgilendirilmesi noktasında etkin bir şekilde faaliyet gösterilmesini, özellikle sosyal medya tarafında ortaya çıkan tezviratlar ve dış dünyadan gelen kara propagandalar ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretilmesini değerlendirdik."

Altun, televizyon, radyo, sinema ve dijital platformlara yönelik müşterek içerik üretimi konusunda ilgili kamu ve özel sektör kurumlarının katkılarıyla ikili ilişkilerin perçinleneceğini sözlerine ekledi.

- "Türkiye'nin başarıları bizi de sevindiriyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ise Azerbaycan ile Türkiye’nin "iki devlet, tek millet" şiarıyla her zaman ve her koşulda birbirlerinin yanında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ekonomiden dış politikaya kadar bütün alanlarda kaydettiği gelişme ve başarıların kendilerini de sevindirdiğini belirten Hacıyev, "Amacımız, kardeşliğimizin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir." dedi.

Hacıyev, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kamu ve özel sektör kurumlarının yakın iş birliği ve koordinasyonundan çok önemli faydalar sağlanacağını dile getirdi.

Hikmet Hacıyev, televizyondan sinemaya kadar bütün alanlarda ortak yapımların üretilmesi, mesleki eğitim ve değişim programları düzenlenmesi, teknoloji ve altyapı paylaşımı ile birlikte iki ülkeye karşı yürütülen kara propagandayla mücadele edilmesi hususlarında ortak adımlarla Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Fahrettin Altun başkanlığındaki Türkiye heyetinde, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karagöz, TRT Avaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya, İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya İlişkileri Koordinatörü Doğan Eşkinat ve Bakü İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan yer aldı.

Hikmet Hacıyev başkanlığındaki Azerbaycan heyetinde ise Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Farhad Amirbayov, Milli Televizyon ve Radyo Konseyi Başkanı İsmet Sattarov, Basın Devlet Destek Fonu Genel Direktörü Ahmet İsmayılov, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Başkanı Aslan Aslanov, Azerbaycan Televizyonu ve Radyosu (AZTV) Başkanı Rovşan Mammadov, İctimai Televizyon ve Radyo Yayımları Genel Direktörü Balakişi Gasımov ve İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva hazır bulundu.





