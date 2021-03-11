Altun'dan Akşener'e sert tepki! 0:00 / 0:00

İletişiml Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt veren Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 10, 2021

"SÖZDE MİLLİYETÇİLERİN İFTİRALARI BURADA MAYA TUTMAZ"

Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz.

"TECAVÜZLERE VE KATLİAMLARA SES ÇIKARMAK YERİNE"

Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu CHP’nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı HDP’nin ipini elinde tutan PKK’nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir.

"HDP İLE KURULAN İTTİFAKI TABANINA KABUL ETTİRMEYENLER"

Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir.

"CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATMANIN ADI SİYASET DEĞİLDİR"

Ancak, milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı “siyaset” değildir.

"HDP İLE İTTİFAK YAPMANIN HESABINI SANDIKTA VERECEKSİNİZ"

Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, HDP’yle ve diğer gayrımillî unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız.

"AZİZ MİLLETİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KİRLİ İTTİFAKLARI BİLMEKTEDİR"

Aziz milletimiz, kimin memleket ve millet için çalıştığını, kimin vatanımız ve devletimiz için yedi düvele karşı mücadele verdiğini çok iyi görmektedir. Aziz milletimiz aynı zamanda kimlerin terör örgütleriyle kirli ittifaklar içine girdiğini de çok iyi bilmektedir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GAYRET VE SAMİMİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Bugün dinlemekten hicap duyduğumuz ağır iftiralara en güzel cevabı yine aziz milletimiz verecektir. Siz hangi iftirayı atarsanız atın sayın Cumhurbaşkanımız memleketimiz ve tüm gönül coğrafyamız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edecektir. Takdir aziz milletimizindir.