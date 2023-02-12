İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı

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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu son depremde de hem sosyal medya platformlarında hem de çeşitli dijital uygulamalarda dolaşan teyitsiz ve yalan bilgiler, kurtarma faaliyetlerine çok büyük zararlar verdi." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve yabancı birçok uzmanın, Türkiye'nin ne kadar büyük ve görülmemiş bir felaket yaşadığına dikkati çektiğini hatırlattı.

AA'nın haberine göre; "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin yeryüzünün nasıl yer değiştirdiğini ortaya koyan uydu görüntülerinin felaketin boyutunu gözler önüne serdiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte ne yazık ki insan hayatını tehdit eden başka bir tehlike de sürece eşlik ediyor. Özellikle doğal afet, terör saldırısı ve benzeri olağanüstü durumlarda dezenformasyonun can güvenliğini dahi tehlikeye attığını acı şekilde tecrübe ediyoruz. Bu son depremde de hem sosyal medya platformlarında hem de çeşitli dijital uygulamalarda dolaşan teyitsiz ve yalan bilgiler, kurtarma faaliyetlerine çok büyük zararlar verdi. Hem depremzedeler hem de sahada fedakarca çalışanlar bundan çok muzdarip oldu.

Örneğin dün gece saatlerinde 'Hatay'da baraj patladı, şehir sular altında kalacak' yalanı üzerine, şehri boşaltmaya çalışan vatandaşların yeni bir travma yaşamaları ve arama kurtarma faaliyetlerine ara verilmesi gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaştık. Özellikle arama kurtarma faaliyetini sekteye uğratan böylesine ölümcül bir dezenformasyona karşı elbette yargı da harekete geçti. Depremzedelerin barınma ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını da kapsayan yanlış yönlendirici bilgiler de maalesef insan hayatını tehlikeye atan dezenformasyonların başında yer aldı."

"DEZENFORMASYON YAYAN HESAP VE KİŞİLERE KARŞI TETİKTE OLMALIYIZ"

Sosyal medyada kasıtlı şekilde yapılan yanlış ihbarların da arama-kurtarma süreçlerini sekteye uğrattığını vurgulayan Altun, "Sosyal medya platformlarının dezenformasyonu çoğaltan ve doğru bilgiyi geri plana iten algoritmalarının nasıl çalıştığını da bu süreçte çok açık gördük. Dolayısıyla dezenformasyon yayan hesaplara ve kişilere karşı hepimiz tetikte olmalıyız. Bugünlerde bir olmanın, birlik olmanın ne denli önemli olduğunu tekrar idrak ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulanlara acil şifa diliyorum. Ülkemize, milletimize bir kez daha geçmiş olsun." ifadelerini paylaştı.