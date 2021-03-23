Altun'dan Türkkan'a 'duruşma' yanıtı 0:00 / 0:00

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia edilen Hüseyin Gör adlı vatandaşa, duruşma yapılamadan 8 ay 25 gün hapis cezası verildiğini sosyal medya hesabından "Duruşmasız ceza" diyerek duyurdu.

İletişim Başkanı Altun ise, İYİ Partili Türkkan'a "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! 'Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu...' diye başlayan kısım" diye yanıt verdi.