İletişim Başkanı Altun'dan, şehitler ve TSK ile ilgili "kara propaganda" uyarısı

İletişim Başkanı Altun'dan, şehitler ve TSK ile ilgili "kara propaganda" uyarısı

İletişim Başkanı Altun'dan, şehitler ve TSK ile ilgili "kara propaganda" uyarısı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir gayret ve fedakarlıkla terörle mücadelesini sürdürürken, sosyal medyada şehitler ve silahlı kuvvetlerle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmasının ve yayılmasının, "terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak" anlamını taşıdığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülke sınırları içinde ve dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadelesine devam ettiğini belirterek, bölücü hainlere büyük zayiat verdirildiğini kaydetti.

Kapsamlı hava ve kara harekatlarıyla çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütüne ait onlarca tesisin imha edildiğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir gayret ve fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken, sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılması ve yayılması, terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak anlamını taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki terörün bir amacı da dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle milli birliği, bütünlüğü, toplumsal moral ve motivasyonu zayıflatmak ve çökertmektir. Terörle topyekun mücadelenin başarısı, bu dezenformasyona karşı da bilinçli ve sorumlu hareket etmekten geçmektedir."

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE KADAR DURMAYACAK, MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Fahrettin Altun, tüm vatandaşlardan ve medya kuruluşlarından, kahraman Mehmetçiklerin verdiği mücadeleye destek olmalarını, terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini beklediklerini vurgulayarak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, milli birliğimize ve bütünlüğümüze kasteden bu kiralık katil sürülerini tamamıyla yok edene kadar, son terörist etkisiz hale gelene kadar durmayacak, mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.