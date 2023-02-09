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İletişim Başkanı Altun'dan Twitter mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu Twitter hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter ile yakın çalışma mesajı veren Altun, "Türk yetkililer dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter'ın işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme taahhüdü için minnettarız. Dezenformasyon insanlığın ortak düşmanıdır ve demokrasiye, toplumsal barışa ve ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki dönemde Twitter ile daha yakın çalışacağız" dedi

İletişim Başkanı Altun'dan Twitter mesajı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yaşanan sosyal medya platformu Twitter hakkında açıklamalarda bulundu.

Twitter adresinden konuya dair İngilizce paylaşımda bulunan Altun, "Türk yetkililer dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter'ın işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme taahhüdü için minnettarız" dedi.

Dezenformasyonun ciddi bir tehdit olduğunu kaydeden Altun, "Dezenformasyon insanlığın ortak düşmanıdır ve demokrasiye, toplumsal barışa ve ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir.
Önümüzdeki dönemde Twitter ile daha yakın çalışacağız" mesajını verdi.

6 SAAT BOYUNCA ERİŞELEMEDİ

Twitter yaklaşık 6 saatlik kesintinin ardından kademeli olarak açıldı. Sosyal medya platformunda 16:30 sularında erişim sorunu yaşanmaya başlamıştı. 22:30 itibariyle kısmen açıldı.

Dün akşam saatlerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile videokonferans gerçekleştirdi.

Toplantıda toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına işaret edildiği kaydedildi.

Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin hatırlatıldığı belirtildi.

Twitter'ın, Türkiye'ye daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü vermesinin ardından, bant sosyal medya platformuna erişim normale döndü.

DÜNYA ÇAPINDA SIKINTI YAŞANDI

Öte yandan, Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı ortaya çıktı.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar Twitter'a New York saatiyle 16.30 (TSİ 00.30) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Yaklaşık 90 dakika süreyle sıkıntı yaşanan Twitter'da, birçok kullanıcının gönderi paylaşamadığı ve "Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız" uyarısıyla karşılaştığı belirtildi.

Twitter Destek hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Twitter bazılarınız için beklendiği gibi çalışmıyor olabilir. Sorun için üzgünüz. Bunun farkındayız ve bunu düzeltmek için çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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