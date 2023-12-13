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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Altun'dan yapay zeka mesajı: Cesur olmaktan başka şansımız yok!

        İletişim Başkanı Altun'dan yapay zeka mesajı: Cesur olmaktan başka şansımız yok!

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapay zeka teknolojisiyle ilgili önemli tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuşan Fahrettin Altun, "yapay zeka karşısında cesur olmalıyız. Cesur olmaktan başka şansımız yok." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:28
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        Altun'dan yapay zekaya karşı cesaret çıkışı
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Yapay zeka karşısında yapay zekanın medyadaki kullanımı bağlamında cesur olmamız gerektiği çok açıktır. `Yapay zekayı nasıl yönetmeliyiz´ sorusunun cevabını ararken bu net cümleyi kurmamız gerekir. Evet; yapay zeka karşısında cesur olmalıyız. Cesur olmaktan başka şansımız yok. Tarihe, kültüre, insani birikimlerimize ve birbirimize güveneceğiz'' dedi.

        "YAPAY ZEKA ARTIK DÜNYAMIZIN GERÇEĞİ!"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde 'Medyada Yapay Zekayı Yönetmek' programına katıldı.

        Altun, "Medyada yapay zekayı yönetmekten bahsediyoruz; yapay zekayı kullanmaktan, yahut engellemekten bahsetmiyoruz. Bir yanıyla bünyesinde ciddi meydan okumalar barındıran, öte yandan gözle görülür imkanlar ihtiva eden bir teknolojiden dem vuruyoruz. Yapay zeka teknolojisi artık medya dünyamızın bir gerçekliği. Ve biz onu nasıl yöneteceğiz? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Madem yönetmekten bahsediyoruz. O takdirde güçlü bir liderliğe, planlamaya ve denetime ihtiyacımız var demektir. Eğer bunlardan biri eksik olursa o takdirde bir yönetim sürecinden bahsedemeyiz" dedi.

        "MESELEYİ YÖNETEREK BAŞLAMALIYIZ!"

        Altun, yapay zekanın medyadaki kullanımı bağlamında kültürsüzleşme ve insansızlaşmanın mutlak suretle yönetilmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

        "Bu meseleyi yöneterek işe başlamalıyız. İnsanı, kültürü ve tarihi merkezde tutarsak yapay zekanın medyadaki kullanımı daha sağlıklı ve daha özgüvenli bir hal alabilir. Aksi takdirde referans noktasını kaybeder, sonsuz modellerin birbirini referans aldığı adeta bir kaosa mahkum hale geliriz. Bizlerin tarihsel, entelektüel, kültürel birikimlerimizden damıtılacak bir kurumsal yönetişim kabiliyetine ihtiyacımız var ve bu da yapay zekayı yönetmek açısından olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Yine yapay zeka karşısında yapay zekanın medyadaki kullanımı bağlamında cesur olmamız gerektiği çok açıktır."

        "Yapay zekayı nasıl yönetmeliyiz?´ sorusunun cevabını ararken bu net cümleyi kurmamız gerekir. Evet; yapay zeka karşısında cesur olmalıyız. Cesur olmaktan başka şansımız yok. Tarihe, kültüre, insani birikimlerimize ve birbirimize güveneceğiz. İnsanlık olarak önümüzde çözüm bekleyen çok devasa bir mesele var. Bu da küresel adaletsizlik meselesidir. Bugün küresel adaletsizlik üreten sistemle yapay zeka teknolojilerini üreten ve kontrol eden sistem aynı sistemdir. Bu haliyle yapay zeka küresel adaletsizliği derinleştiren bir unsurdur."

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