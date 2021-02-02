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İletişim Başkanı Altun'dan yeni anayasa ve reform açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhur ittifakının sarsılmaz birlikteliği ve aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'nin önümüzdeki süreçte en önemli meselesi, hukuki ve ekonomik alandaki reformlar ve her türlü vesayetten arınmış yeni bir anayasadır. Bu yoldan geriye dönüş yoktur." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan yeni anayasa ve reform açıklaması

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yenilikleri hayata geçirecek, değişen dünya sisteminde Türkiye'nin yeni konumunu, bölgesel ve siyasal anlamda sürdürdüğü liderlik politikasını güçlendirecek yapısal reformların öncüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları olduğunu belirtti.

Uluslararası sistemin her gün farklı bir krizle boğuştuğu, küresel sorunların çözülmekten ziyade daha da kangrenleştiği, insanlığın hasretle yeni bir umut ışığı beklediği bu dönemde Türkiye'nin kendi istikrarı ve bölgenin huzuru için somut adımlar atmaya son derece kararlı olduğunun altını çizen Altun, "Binlerce yıllık devlet geleneği hafızasıyla tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak 'yapısal reformları' hayata geçirmek Türkiye için artık bir zorunluluktur. Bu reformlar günlük siyasi hesapların çok ötesinde büyük atılımların ön habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, bölgemizin ve kardeş coğrafyaların barış, huzur ve selameti için tüm vesayet artıklarını tarihin tozlu raflarına göndermek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda hukuk ve ekonomi reformlarıyla birlikte yeni anayasa çalışmaları büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizin kendi doktrinlerini bir bir hayata geçirerek uluslararası alanda inisiyatif aldığı, yapısal reformlarla ulusal ve küresel çapta yeni vizyonlar hedeflediği bu dönemde sokaklarımızın terörize edilmeye çalışılması artık şaşırmadığımız bir 5'inci kol faaliyetidir. Bedeli ne olursa olsun, içimizdeki siyasi lejyonerler hangi dış merkezlerin değirmenine su taşırsa taşısın Türkiye, medeniyetlerin beşiği Anadolu’dan aldığı ilhamla, kendi çizdiği istikamette, bölgesel ve küresel gücünü pekiştirmek için yapısal reformları hayata geçirecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak ve binlerce yıllık devlet geleneğimizde yeni bir merhale açmak için yapmış olduğu 'yeni anayasa' çağrısına Sayın Devlet Bahçeli de destek oldu. Bundan sonra izlenecek yol bellidir. Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz birlikteliği ve aziz milletimizin desteğiyle Türkiye’nin önümüzdeki süreçte en önemli meselesi, hukuki ve ekonomik alandaki reformlar ve her türlü vesayetten arınmış yeni bir anayasadır. Bu yoldan geriye dönüş yoktur. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılıdır."

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