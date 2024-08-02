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        Haberler Dünya İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, son dönemlerdeki en kapsamlı operasyonu gerçekleştirdi" | Dış Haberler

        İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, son dönemlerdeki en kapsamlı operasyonu gerçekleştirdi"

        İletişim Başkanı Altun, dün Ankara'da gerçekleşen tarihi takas operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye, dün itibarıyla yedi farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:19
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        "Türkiye, son dönemlerdeki en kapsamlı operasyonu gerçekleştirdi"
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Ankara'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en kapsamlı takas operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

        İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki MİT operasyonuna ilişkin konuşan Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor." dedi.

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        Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

        "Türkiye, farklı ülkelerle farklı şekil ve düzlemlerde ilişkiler geliştirebilen diplomatik bir ağır siklet gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz bu diplomatik kapasitesini farklı aktörlerle etkili iş birliği yoluyla barış ve istikrarın hizmetinde kullanmaktadır.

        Türkiye, dün itibarıyla yedi farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdi. Türkiye’nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir.

        Türk istihbaratı, küresel anlamda rekabet ve hasımlık ilişkisi içinde olan güçlerin iletişimini gerektiren bu tarihi operasyon için diyalog ve arabuluculuk kanalları kurdu. Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi.

        Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir."

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