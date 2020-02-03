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HaberlerGündemİletişim Başkanı Altun: Türkiye tehdit karşısında harakete geçer

İletişim Başkanı Altun: Türkiye tehdit karşısında harekete geçer

Son dakika... İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya Esad rejiminin bizi hedef almasını kontrol edemiyorsa, Türkiye tehdit karşısında harekete geçmekte tereddüt etmez

Fahrettin Altun

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, yaralılardan 1 asker ile 1 sivil personelin daha şehit olduğunu açıkladı.

Toplam 6 şehidin verildiği Suriye rejimi saldırılarına Türkiye'nin yanıtı gecikmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna seyahati öncesinde yaptığı açıklamada "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor" dedi. Erdoğan, Rus yetkili makamlarına da "Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın" mesajının verildiğini kaydetti.

"TEREDDÜT ETMEYİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabında yaptığı İngilizce paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“Esed rejiminin askerlerimize saldırısı, Suriye’nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Kendi halkından yüzbinlerce insanı öldüren bu rejimin, ordumuza yönelik saldırılarına asla göz yumulamaz.

Kahraman askerlerimiz, Rusya ile anlaşmalarımız doğrultusunda Suriye’de güvenlik ve insani misyonlarını yürütüyor. Şayet Rusya, Esed rejiminin bizi hedef almasını engelleyemiyorsa, tıpkı bugün İdlib’de yaptığımız gibi, bize yönelik bütün tehditlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki mevcudiyeti, insani bir krizin daha çıkmasının önündeki tek engeldir. Ülkemizde 4 milyona yakınına ev sahipliği Suriyelileri, Suriye içinde de Esed’e karşı koruyoruz. NATO müttefiklerimiz ve Avrupalılar, bizi bu konuda destekleme adına maalesef yeterli çabayı göstermiş değiller.

Uluslararası toplum, bu gibi saldırılarda Türkiye’nin yanında yer almazsa, sınırlarımızda bir mülteci kriziyle daha karşı karşıya kalacağız. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını dünyaya anlatmaya çalışıyoruz ancak maalesef görmezden gelmeyi tercih ediyorlar.

Batılı müttefiklerimiz bu krizin gereğinden fazla uzamasına müsaade ediyor. Sadece mülteci akını tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarında dikkatlerini bu konuya çeviriyorlar. Hatta Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonlarımız üzerinden bizi eleştirme cesaretini bile gösteriyorlar.

Bugün şehit olan askerlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz ancak mücrim bir rejimin oluşturduğu tehditler bizi yıldıramaz. Ulusal güvenliğimizden kesinlikle ödün vermeyiz. Uluslararası toplumun ciddi anlamda müdahil olması ve çok güçlü bir şekilde destek vermesiyle Suriye krizi sona erdirilmelidir.”

RUSYA: UYARI ALMADIK

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin Suriye rejim güçlerine yönelik bir hava saldırısı düzenlemediği ifade edilmişti. Türk savaş uçaklarının İdlib hava sahasına girmediği belirtilen açıklamada, Türk ordusunun İdlib'deki operasyonları konusunda Rusya'yı uyarmadığı bu nedenle Suriye ordusunun hedefi haline geldiği iddia edilmişti.

ÇELİK: BİLGİ VERİLDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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