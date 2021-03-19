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HaberlerGündemPolitikaİletişim Başkanı Altundan CHPli Özgür Özele tepki:
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İletişim Başkanı Altun'dan CHPli Özgür Özele tepki:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi. CHP'li Özel'e bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi...

İletişim Başkanı Altundan CHPli Özgür Özele tepki:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

BİR TEPKİ DE AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Diktatörü ve bozuntusunu görmek isteyen, açık oy gizli sayımla işbaşında durup Hitler'e ve Franco'ya övgüler düzenlere ve kasetle iş başına getirilip her girdiği seçimi kaybettiği halde CHP'nin başında duran faşist bozuntusuna baksın." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco'nun, 'beşinci kol' ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Aynı ifadeleri bugün tekrarlayan Bahçeli de diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, bir diktatörün koltuk değneğidir." sözlerine yanıt verdi.

Akbaşoğlu, "Diktatörü ve bozuntusunu görmek isteyen, açık oy gizli sayımla işbaşında durup Hitler'e ve Franco'ya övgüler düzenlere ve kasetle iş başına getirilip her girdiği seçimi kaybettiği halde CHP'nin başında duran faşist bozuntusuna baksın. Aynaya bak diktatörü de bozuntusunu da görürsün." değerlendirmesini yaptı.

CHP yönetimine seslenen Akbaşoğlu, "İşiniz gücünüz hakikati çarpıtmak. Suçunuzu ne gizleyebilirsiniz ne de bastırabilirsiniz. Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi." ifadesini kullandı.

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