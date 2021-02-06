İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da yaşayan Sena isimli 9 yaşındaki çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu paylaştı.

Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya’dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep’in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7’den 70’e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var.