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        Haberler Gündem Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 100. Yıl makalesi

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 100. Yıl makalesi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle yabancı medya kuruluşlarına bir makale kaleme aldı. Kaleme aldığı "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yaşında: Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" başlıklı makale, İngiltere merkezli Daily Express ve Rus Interfax Ajansında yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:49
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        Altun'dan 100. Yıl makalesi
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun makalesinde "Cumhuriyetin yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı olacaktır." ifadelerine yer veren Altun, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasında çözüm odaklı bir siyasi tutum gösterdiğini vurguladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DEMOKRATİK KATILIM VE SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE SAYGI KÖKLEŞTİ

        Bir taraftan demokratik ve hukuki kurum ve standartların seviyesinin yükseltildiğini diğer yandan iktisadi ve toplumsal kalkınma hamlelerinin hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade eden Altun, şunları söyledi:

        “Dönem dönem millet egemenlinin tam anlamıyla tecelli etmesinin önüne engel olarak çıkarılan vesayet mekanizmaları da halkın kendi iradesine hem sandıkta hem sokakta sahip çıkmasıyla aşılmış durumdadır. Kendi iradesini gasp etmeye teşebbüs eden müdahalelere ilk fırsatta sandıkta verdiği yanıt ve bizatihi 15 Temmuz’da ortaya konulan duruş milletin kendi iradesine sahip çıkışının en önemli göstergeleri olmuştur.

        Modern bir Cumhuriyet kurmak için millet iradesine dayanılması temel şart olmakla beraber yeter şart değildir. Türkiye’nin iktisadî, hukukî ve demokratik standartlarıyla da çağına ayak uydurması gerekmektedir. Adil, şeffaf, yüksek yargıçlar gözetiminde ve halkın çok büyük teveccühüyle yapılan seçimler Türkiye’nin demokratikleşme standardının önemli bir göstergesidir. Demokratik katılım ve sandıktan çıkan iradeye saygı Türkiye’de yıllar içinde daha da kökleşmiş durumdadır.”

        TÜRKİYE BÖLGESİNDE OYUN KURUCU BİR ÜLKEDİR

        Türkiye’nin bölgesel rolüne değinen Altun “Son yıllarda yapılan atılımlarla birlikte uluslararası dengelerde itibar edilen ve özellikle Ortadoğu ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel konularda oyun kurucu rolünü başarıyla ifa eden bir Türkiye söz konusudur. Son günlerdeki İsrail-Filistin çatışmasında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan çözüm odaklı ve meselenin insanî boyutunu öne çıkaran siyasi tutum bunun bir göstergesidir. Ukrayna, Karabağ ve bölgesindeki diğer sorunların açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken Türkiye bölgesinde oyun kurucu ve lider bir ülke haline gelmiştir.” dedi.

        "CUMHURİYETİN YENİ YÜZYILI TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK"

        Cumhuriyetin yeni yüzyılının Türkiye’nin yüzyılı olacağına dikkat çeken Altun, “Bu soyut ve gerçeklikten uzak bir iddia ve temenni değil; tarihten, millî birlik ve beraberlikten, devlet aklı ve devlet olma kapasitesinden ileri gelen güçlü bir tasavvurdur. Türkiye’nin sosyal, iktisadi ve jeopolitik konum ve potansiyeli bu iddiasının haklılığını ve meşruluğunu gösteren en önemli unsurlardan biridir.”

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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