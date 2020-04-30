Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz.Terör kınanır.Terörist ile savaşılır.Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği’nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez.

Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiyeyiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz.

Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK’yla kirli ittifaklar içine giren gayrı milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz."