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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AP'ye PKK tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa, ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?" dedi

Fahrettin Altun
DHA

İletişim Başkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın çok uzun zamandır Avrupa topraklarında örgüte eleman temin edip, para topladığını, teşkilatlandığını ve propaganda yürüttüğünü söyledi.

Altun, "Türkiye'yi insan hakları konusunda haksız şekilde itham etmekte bir saniyeyi bile kaçırmayan Avrupalılar, teröristlere karşı gerçekten adım atma konusunda sessizlik içindeler. PKK'lı teröristler, ifade özgürlüğü kisvesi altında Avrupa'yı ülkemize yönelik saldırı planlama alanı olarak kullanıyor. Avrupa çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

 

 

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