İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Orhan Koloğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye'nin izniyle Bağımsız Libya’nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu’nun oğlu olan Orhan Koloğlu, 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydınımızdı.

Bir dönem Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen, yurt dışında birçok ülkede çeşitli ataşelik görevlerinde bulunan Orhan Koloğlu, aynı zamanda birçok devlet adamına danışmanlık göreviyle de ülkesine hizmet etmiştir.

Geçmişimizi kalemiyle aydınlatan nice aydınımız gibi Orhan Koloğlu da fikirleriyle bilgi dünyamızı zenginleştirmiş, gelecek nesillere değerli tavsiyelerle dolu nice çalışmayı miras bırakmıştır.

Orhan Koloğlu, ömrünün son zamanlarında dahi ülke meselelerini kendine dert edinmiş ve milli aydın kimliğiyle ülkemiz için fikri çalışmalarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.”