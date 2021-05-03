İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hukuk önünde hesap verecekler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir bir medya kuruluşunda verdiği mülakatta İçişleri Bakanı Soylu ile kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Hukuk önünde hesap verecekler" dedi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2021

Altun, sosyal meda Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN BU YÖNDE EMİR ALMIŞ"

6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış.

"EMPERYALİZMİN KUCAĞINDA SOLCULUK OYNUYORLAR"

S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar.

"GEREKLİ CEVABI HUKUK SINIRLARI İÇİNDE ALACAKTIR"

Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

"CANINA KIYDIĞINIZ YASİN'İN HESABINI VERECEKSİNİZ"

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.