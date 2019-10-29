Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan "Türkiye ve Rusya, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz" açıkalaması yaptı.

İNGİLİZCE AÇIKLAMA YAPTI

Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada “Türkiye ve Rusya, YPG’li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.