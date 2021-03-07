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İletişim Başkanlığı tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan 'Kadın Demek' isimli klibi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştı. Altun, yaptığı paylaşımda "Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajını kaydetti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Kadın Demek' şarkısı ve klibinde, dünden bugüne kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldığı ifade edildi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 7, 2021

KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN 15 TEMMUZ'A, DİYARBAKIR ANNELERİNDEN KORONOVİRÜSLE MÜCADELEYE KADINLARIN HİKAYESİ ANLATILDI

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınların görüntüleriyle başlayan klipte, yakınlarını şehit veren, 15 Temmuz Darbe Girişiminde tanklara meydan okuyan, Diyarbakır'da evlat nöbeti bekleyen ve koronavirüsle mücadelede görev alan kadınların görüntülerine yer verildi. Klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden sağlığa, spordan tarıma, hukuktan savunma ve emniyete kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden başarılı kadın portreleri yer aldı.