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İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesi New York'ta panel düzenleyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da 'Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı' başlıklı panel düzenleyeceklerini belirtti.

İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesi New York'ta panel düzenleyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD'de New York'ta gerçekleştiriyoruz. Panelde; BM'nin değişen dünya düzeninde nasıl daha demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.


New York'ta United Nations Plaza'da düzenlenecek panele; siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılmasının beklendiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü TRT World Şef Editörü Ghida Fakhry yapacağı ifade edilen panelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müstakil olarak kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitapta yer alan BM'ye ilişkin somut reform önerilerinin de tartışılmasının beklendiği aktarıldı.

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