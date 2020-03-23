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HaberlerSağlıkİletişim Başkanlığı açıkladı! İşte dünya genelindeki koronavirüs vakaları
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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. İşte ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları...

koronavirüs
AA

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜlkeToplam vakaToplam ölümToplam taburcu
Türkiye1,23630-
İtalya59,1385,4767,024
Çin81,0543,26172,440
İspanya28,6031,7562,125
ABD38,757400178
Almanya24,80693266
İran21,6381,6857,635
Fransa16,0186742,200
Güney Kore8,8971042,909
Birleşik Krallık5,68328193

 

 

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