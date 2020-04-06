İletişim Başkanlığı'ndan 'Kovid-19' video konferansı

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İletişim Başkanlığı tarafından “Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği” başlıklı bir video konferans düzenlenecek.

8 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yapacak.

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 6, 2020

İletişim Başkanlığı'nın Türkçe ve İngilizce Youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak video konferans, herkesin katılımına açık olacak.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin’in konuşmacı olarak yer alacağı video konferansın moderatörlüğünü SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş yapacak.

Video konferansın bir bölümünde katılımcılardan gelecek sorular da yanıtlanacak. Soruların 7 Nisan Salı günü saat 13.00’a kadar kamudiplomasisi@iletisim.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekecek.

İletişim Başkanlığı Türkçe Youtube Kanalı

İletişim Başkanlığı İngilizce Youtube Kanalı