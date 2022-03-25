İletişim Başkanlığı'ndan "Türkiye-Özbekistan" paneli 0:00 / 0:00

AA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre panelde, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

İki ülke arasında tesis edilmiş ilişkilerin güçlendirilmesi, kurulan iş birliklerinin geliştirilmesi, farklı alanlardaki yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi konularına işaret edilen panelde, karşılıklı kültürel etkileşimin artırılmasının önemi vurgulandı.

Moderatörlüğünü Doğuş Yayın Grubu Dış İlişkiler ve Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'nin yaptığı panelde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgeler Arası Araştırmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Bahromjon Sotiboldiyev ile Orta Asya Uluslararası Enstitüsü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alisher Sobirov konuşmacı olarak yer aldı.

Yeşiltepe, dünyanın içinde bulunduğu zorlu siyasi atmosferde iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının pekiştirilmesine yönelik her adımın desteklenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna dikkati çeken Yeşiltepe, iki ülke liderleri arasındaki sıcak bağ ve samimi diyaloğun iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin de Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk-İslam kültürünün tarihsel süreci üzerine değerlendirmeler yaptı. Türkiye ve Özbekistan'ın çıkar ve hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren Çetin, iki ülkenin tüm uluslararası platformlarda birbirilerine destek vermeleri gerektiğini kaydetti. Çetin, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik seviyesinde siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri ve kültürel ilişkilerin gün geçtikçe daha da gelişip derinleşeceğine inandığını belirtti.

Orta Asya Uluslararası Enstitüsü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alisher Sobirov ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasının kendileri için örnek teşkil ettiğini anlattı. Halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve gençler arasındaki etkileşimi artıracak faaliyetler yapılmasını istediklerini ifade eden Sobirov, yükseköğretim alanında Türkiye'nin tecrübesine Özbekistan'a aktarılmasının ve eğitim alanında daha fazla iş birliği yapılmasının önemini vurguladı.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgeler Arası Araştırmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Bahromjon Sotiboldiyev ise Türkiye ve Özbekistan arasında gelişen ilişkilerin Özbekistan'ın 3. Rönesansı olarak nitelediği döneme büyük katkı sağladığını ifade ederek Türkiye'nin dünyanın gözde devletlerinden biri olduğunu ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti.

Son dönemde, Türk iş adamlarının Özbekistan'daki yatırımlarının arttığını söyleyen Bahromjon, Türkiye'nin, Rusya ve Çin'in ardından Özbekistan'da yatırım yapan ülkeler arasında 3. sırada olduğunu sözlerine ekledi.