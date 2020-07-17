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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine giden yolda atılan tarihi bir adım olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği pek çok yeni kazanımdan biri de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak İletişim Başkanlığının ihdas edilmesi olmuştur.

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ulusal ve uluslararası iletişim alanında da güçlü bir performans sergilemesi gerektiğine inanan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakış açısı doğrultusunda, ülkemizin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek İletişim Başkanlığı’nın uhdesine verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İletişimi milli çıkarlar doğrultusunda stratejik bir bakış açısıyla ele alan İletişim Başkanlığı, ülke markasının itibarını koruyacak ve yükseltecek bir anlayışla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Başkanlığımız, ulusal iletişim politikasını yürütmek, devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirlemek, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek, milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetmek, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı vermek amacı doğrultusunda birçok faaliyet yürütmektedir" denilerek şunlar kaydedildi:

"ÜÇ KURUMUN FAALİYETLERİNİN KOORDİNASYONU İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA VERİLMİŞTİR"

"Büyüyen Misyon, Artan Sorumluluk İki yılı geride bırakan İletişim Başkanlığı, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığının yerine getirdiği tüm görevleri devralmıştır. Ülkemizin köklü kurumlarından TRT’nin yanı sıra bağlı kuruluşları Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansı’nın faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi de yine İletişim Başkanlığı’nın sorumluluğuna verilmiştir.

İletişim Başkanlığı bu görevlerinin de ötesinde ülkemizin uluslararası camia nezdindeki itibarına zarar verme potansiyeline sahip pek çok konuda proaktif iletişim stratejilerinin üretilmesi, kamu diplomasisi kapsamında Türkiye’nin millî argümanlarının oluşturulması, ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik alanlarda artan gücümüzün iletişim alanına da yansıması yönünde çok kritik bir misyona sahiptir."

"BİN 500 ÇALIŞAN HİZMET VERMEKTEDİR"

"Diğer yandan Başkanlığımız, kamu kurumları ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek; vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikâyeti ya da ihtiyacı olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere koordinasyon sağlama görevini de üstlenmiştir.

"İletişimde Güçlü Koordinasyon Milletimiz adına çok kritik görevleri üstlenen İletişim Başkanlığı hâlihazırda merkez teşkilatında 1.000’e, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında ise 500’e yakın olmak üzere toplamda 1.500 çalışan ile hizmet sunmaktadır. Başkanlığımızın merkez teşkilatında 8 daire başkanlığı, Türkiye’nin farklı noktalarında 18 bölge müdürlüğü ve yurt dışında 36 basın müşavirliği bulunmaktadır."

"KAMU KAYNAKLARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI GEREĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

"Kamu Kaynaklarının Verimli Kullanımı İletişim Başkanlığı kuruluşundan bu yana, mülga Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün kiraladığı hizmet binalarında faaliyetlerini sürdürmüştür. Mevcut binalar fiziki açıdan yetersiz olduğu gibi kira bedelleri açısından da Başkanlık bütçesine ağır bir yük getirmektedir. Bir yandan bu maddi yükün ortadan kaldırılması, bir yandan da farklı hizmet binalarında görev yapmakta olan personelin tek çatı altında toplanarak kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Başkanlığın bir kamu binasında hizmet vermeyi sürdürmesine karar verilmiştir. 17 Şubat 2020 tarihinde İletişim Başkanlığı’na hizmet binası olarak tahsisi uygun görülen bina, ne yazık ki bazı dijital mecralarda ve haberlerde gerçek dışı yorumlarla dezenformasyon konusu yapılmıştır. Daha önce Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) aitken Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından el konularak Maliye Hazinesine devredilen bu bina, bir süreliğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş, sonrasında da Başkanlığımızın hizmetine verilmiştir."

"YÜKSEK BEDELLERLE KİRALANAN BİR BİNA DEĞİLDİR"

"Dolayısıyla bu bina söz konusu haber ve paylaşımlarda iddia edildiğinin aksine İletişim Başkanlığına özel olarak yeni inşa edilen ya da yüksek bedellerle kiralanan bir bina değildir. İletişim Başkanlığını yıpratmaya yönelik art niyetli çabalar beyhude kalmaktan öteye geçemeyecektir. Ülkemizin en genç kurumları arasında yer alan İletişim Başkanlığı yeni hizmet binası ile kamu kaynaklarını verimli kullanma hedefi doğrultusunda kira bedeli yükünden kurtulduğu gibi misyonuna uygun şekilde dinamik bir fiziki ortam ve kimliğe kavuşmuştur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşlarımız ile devlet kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde, Türkiye algısının uluslararası kamuoyunda hak ettiği düzeye taşınmasında ve ülke markamızın geleceğinin inşasında üstlendiği önemli sorumlulukları yerine getirirken kamu kaynaklarının kullanımında verimliliği tesis etmek üzere azami hassasiyeti göstermekte; görevini milletimizin teveccühüne layık şekilde başarma gayretiyle, var gücüyle çalışmaya devam etmektedir."